Novato no concorrido mercado de venda porta a porta com a recém-criada Aloha, Carlos Wizard – fundador da Wizard, hoje Multi Educação – assustou-se com a cultura do setor, de promover eventos em fins de semana. Proibiu, sob pena de rescisão contratual, qualquer atividade da empresa aos domingos.

