Wilson Ferreira não sai da Eletrobrás

Com o pedido de demissão de Pedro Parente da Petrobrás, começaram a circular rumores dando conta de que Wilson Ferreira deixaria a Eletrobrás. Ele fica.Mesmo porque Temer mandou nesta sexta -feira de manhã, para a Câmara, em regime de urgência, o PL 305. Ele restabelece as condições de privatização de seis distribuidoras da estatal de energia.

Ferreira aceitou convite de Temer para presidir a Petrobrás motivado pelo fato de que Parente trabalharia também no governo.