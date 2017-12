De passagem pelo Brasil, Willem Dafoe participou, ontem, da bancada do programa Videoshow. O ator também aproveitou para visitar o set da novela A Regra do Jogo, da qual Barbara Paz – sua companheira no filme Meu Amigo Hindu – participa. Ele fez questão de assistir à gravação de uma das cenas da atriz.

A presença de Dafoe causou frisson nos estúdios: ele atendeu a todos com fotos e autógrafos.