O whiskey Jack Daniel’s comemora este mês o aniversário de 163 anos de Mr. Jack, seu criador. Para festejar, a marca arma festão em São Paulo dia 27 e no Rio dia 29, com a banda inglesa The Wombats, de Liverpool.

Além da festa, gravou o vídeo abaixo, que mostra, em uma ilustração, toda a história da bebida.