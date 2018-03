O Metrô de São Paulo acaba de receber intimação inusitada. O Ministério Público apura suposto “desprestígio linguístico do idioma oficial da República Federativa do Brasil”. Isso porque a empresa modernizou e adaptou as placas de informação das linhas para o padrão internacional, bilíngue (inglês/português).

Lembrete: o País receberá a Copa e as Olimpíadas…