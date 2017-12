Welcome Tim

A exposição “O Mundo de Tim Burton” – que abriu hoje no MIS – apresenta o videoclipe que o cineasta fez para a música Here With Me, da banda The Killers. O vídeo é uma homenagem a Dr. Gogol – O Médico Louco (1935), dirigido por Karl Freund, um dos mestres do expressionismo alemão. Além do próprio vídeo, a mostra traz os storyboards desenhados por Tim Burton.

Welcome 2

Na abertura oficial, dia 10, o diretor americano será brindado com três drinks especiais batizados em homenagem à sua obra: Wonderland, Joker e Beetlejuice. Criados pela marca Johnnie Walker, eles inspiraram o anfitrião, André Sturm, a uma brincadeira: “Que ninguém peça este último três vezes! Vai que um fantasma aparece!”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor referia-se ao longa Os Fantasmas Se Divertem, em que um ser do outro mundo aparece quando seu nome é chamado três vezes.