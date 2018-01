Carlos Cachoeira está certo de que anulará, na Justiça, a Operação Monte Carlo – que o levou à cadeia, confiscou-lhe bens e suspendeu seus negócios relacionados a jogos.

Nabor Bulhões vê ilegalidade nas principais provas captadas em escutas telefônicas a partir de aparelhos Nextel, habilitados nos EUA. A autorização da Justiça brasileira se limita ao País.

Way out? 2

Mais: no Brasil, os áudios foram captados por meio de maletas. A tese do advogado: isso também é ilegal. Para serem válidos, deveriam ter sido feitos nos EUA – com a devida anuência da Justiça americana.