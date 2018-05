Tania Bulhões aposta na exportação. Fechou contrato de venda da sua louça Plumário Brasileiro – inspirada em desenho indígena – para a Barneys, Bergdorf Goodman, Bloomingdale’s e Michael C. Fina, em Nova York. Bem como para a Gearys, em Los Angeles, e outras mais pelos EUA. “Um novo passo na história dos nossos produtos”, comemora a empresária.

Os compradores americanos conheceram as coleções quando as peças estavam sendo produzidas em Limoges, França.