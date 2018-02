Corre no mundo jurídico que Alberto Youssef teria feito um acordo de delação premiada nos EUA, incluindo abrigo futuro para ele e sua família. Apesar de admitir que houve conversas a respeito com a justiça americana, o advogado do delator, Antonio Augusto Basto, disse que a medida não é prioridade agora.

“Cabe ao governo americano nos procurar e trazer uma proposta concreta. Se entendermos que isso é viável, seguimos em frente. Houve conversas sobre o assunto, mas elas não progrediram”, disse Basto.