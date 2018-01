Discretamente, Jorge Gerdau pediu exoneração da presidência da Câmara de Gestão do governo Dilma ainda no final do ano passado.

Hoje, está nas mãos de Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, a nova estruturação da entidade.

Way out 2

Criada em 2011 por Dilma, visando melhorar a gestão pública, adaptando métodos de eficiência da iniciativa privada, a câmara tem quatro representantes da sociedade civil e quatro do governo.

Três deles, Guido Mantega, Mauro Borges e Miriam Belchior, já deixaram seus ministérios. Sobrou Mercadante. Não se sabe se Philippe Reichstul, Abilio Diniz e Antonio Maciel permanecerão.