Não será tentando comprar a Amil que a gigante americana UnitedHealth Group, com faturamento de mais de US$ 110 bilhões por ano, entrará no vasto mercado brasileiro.

Contrariando as expectativas, a empresa decidiu não atuar no segmento de seguro-saúde. Os americanos se assustaram com as “especificidades” regulatórias.

Way in 2

Entretanto, vão entrar na área de serviços de assistência à saúde. Como? Criaram a Optum do Brasil, que está comprando uma pequena companhia de serviços.