Wagner Moura começa a filmar ‘Marighella’ em 2017

Wagner Moura espera começar a filmar seu Marighella no primeiro semestre de 2017. O filme está em fase de captação e finalização de roteiro. “Nesse momento que o Brasil vive de retração econômica e polarização política, a captação se tornou mais complicada. Pela questão da economia e pela temática do filme. Já falei isso e não me parece uma revelação surpreendente”, disse ele à coluna.

Sobre o roteiro, Moura afirmou que está nos detalhes finais “ Trabalhamos nele desde 2013, mas é um filme difícil. Existem as implicações éticas das pessoas que viveram a história, mas ao mesmo tempo não é um documentário e tem que funcionar como um filme de ficção. Então, vivemos sempre nesse fio da navalha”, completou.