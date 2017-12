Vozes unidas

Malala Yousafzai, Nobel da Paz, recebeu diretamente das mãos de Adriana Carranca o livro Malala, a Menina Que Queria Ir para a Escola, escrito pela brasileira. A jornalista viajou aos Estados Unidos, semana passada, para entregar uma edição pessoalmente à paquistanesa e a seu pai, Ziauddin.

“Foi como reencontrar amigos de longa data, pois convivo muito intensamente com essa história há quase três anos”, disse a autora – que incluiu no livro um selo pedindo doações ao Malala Fund. No encontro, a ativista revelou ter vontade de conhecer o Brasil, mesmo sem ainda ter data marcada.