Vozes do bem

Alvaro Coelho da Fonseca e Helô Andrade vão soltar o gogó no Cantores do Bem deste ano – que acontece dia 3, no Espaço Trivento. O tradicional evento em prol da Associação Aquarela completa dez anos e promete agitar São Paulo. Alvaro é vocalista do grupo Sincopatas, de rock nacional com influência do blues, e está em estúdio gravando um CD, ainda sem nome. “Escolhi cantar duas músicas do Elvis Presley,Hound DogeBlue Suede Shoes. É a primeira vez que participo do evento”, diz o rapaz. Já Helô é velha conhecida da plateia. “Este é o oitavo ano que me apresento”, conta a moça, que tem apenas 20 anos e também é vocalista de uma banda de blues, a Larápios – nome provisório. Ela escolheu cantar a músicaCheek to Cheek,famosa na voz de Ella Fitzgerald.

