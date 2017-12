Vozes de Lisboa

Ao que se informou, não deve tratar de política a fala de meia hora de Michel Temer a ser apresentada hoje em Lisboa – em vídeo –, no seminário organizado pelo IDP de Gilmar Mendes com a Universidade de Lisboa.

Mas a previsão não valeria para o discurso de Aécio Neves na quinta-feira – dia final do evento, em que também falará o petista Jorge Viana.

Vozes 2

O ti-ti-ti despertado pela foto de Gilmar Mendes, Armínio Fraga e José Serra em um restaurante de Brasília, há dez dias, não se justifica, garantem os dois primeiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra teria aparecido no local para almoçar, ficou cinco minutos na mesa dos dois e foi embora. “A seguir, eu e Armínio falamos sobre possíveis temas para um curso de política que introduzimos no IDP”, garantiu o ministro do STF.