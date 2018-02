Voz de ouro

Fã de The Doors e Patti Smith, Rebecca Sharp é a voz potente do Goldenground, banda que acaba de lançar o primeiro CD, Hello Again For The First Time. “Sempre compus e toquei, mas nunca havia cantado”, explica a paulistana, que tem o inglês como primeiro idioma. Em 2011, junto com Emiliano Sampaio, André Gigante e Gustavo Boni, lançou o single Bigsky Girl. Foi um sucesso. O quarteto agora está com a agenda cheia e promete fazer barulho também lá fora: embarca, em junho de 2013, para a Europa, munido de cara e coragem. Rebecca avisa: em março, saem o segundo CD do Goldenground e outro, solo, com composições em português.

