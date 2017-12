Carta aberta, assinada por prefeitos de 250 cidades, vai cobrar dos presidenciáveis compromisso com a redução de impostos do transporte – para baratear as passagens de ônibus – e com o desenvolvimento sustentável – tema em alta com a entrada de Marina Silva na disputa eleitoral.

O texto da Frente Nacional de Prefeitos, dirigida por José Fortunati, será divulgado na segunda-feira.