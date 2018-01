O “Volta Dilma” praticamente sumiu do mapa, na movimentação dos petistas – que, ultimamente, só têm trabalhado com o “Fora Temer”. A constatação, medida nas redes, é do Vem Pra Rua.

Das Ruas 2

E os senadores “indecisos” a respeito do impeachment estão na mira do VPR. O movimento planeja cobrar deles no futuro essa “indecisão”, mesmo que no fim acabem votando pela saída de Dilma.