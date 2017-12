José Possi Neto comparou ontem a situação do Brasil a uma “peste” que se infiltrou. “Cabe a nós assegurar a autonomia daqueles que trabalham para debelar a doença que nos assola.”

Já Paulo Betti está descrente. “Tudo começou lá atrás, com o não julgamento do mensalão mineiro, do PSDB. A partir dali, pra mim, ficou difícil acreditar em alguma coisa.”