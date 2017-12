Police Neto quer que a cidade tenha um Cartão do Ciclista. O projeto de lei que apresentou, quinta-feira, na Câmara de SP prevê ajuda mensal de, no mínimo R$ 50 para funcionários de empresas que usam bicicleta ao menos três vezes por semana para ir ao trabalho.

Vantagem do empregador? Dedução do custo no IPTU.