Cerca de 270 mil brasileiros poderão votar, no fim do mês, nas eleições italianas para deputado e senador – informa Raffaele Trombetta, novo embaixador da Itália no Brasil. Os eleitores com dupla cidadania já estão recebendo as cédulas pelo correio.

Entre os candidatos está Silvio Berlusconi – que pode levar um ministério importante no próximo governo.

No Brasil, a campanha está nas ruas. São 130 mil pessoas aptas a votar só em São Paulo e 40 mil no Rio Grande do Sul.

E a concorrência com os argentinos é grande. Lá, são 665 mil eleitores. “Tínhamos de ter 1 milhão aqui”, declarou à coluna Claudia Antonini – que tenta se eleger deputada.

Para encontro com Michel Temer, Corrado Clini, ministro do Meio Ambiente da Itália, trouxe um recado. O mal-estar causado pelo caso Cesare Battisti foi superado.

Foi agendada, para a próxima semana, em Brasília, reunião entre os secretários de relações exteriores dos dois países. Discutirão acordo de cooperação em bioenergia e a participação do Brasil na Expo 2015, em Milão.