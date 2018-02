Janot, com fala fria e argumentos técnicos, “decepcionou” os que esperavam briga entre ele e Collor. O procurador-geral não se abalou com a agressividade do senador. Que, por sua vez, limitou-se a sussurrar alguns palavrões – fora do microfone.

