Volume vivo

Novos dados do Centro de Previsão do Clima, dos EUA, informam que o El Niño continuará forte até o segundo semestre do ano que vem.

O que significa muita chuva e chances bem maiores para encher os reservatórios de Paraibuna, Jaguari e Cantareira.

Volume 2

O movimento Minha Sampa fez circular petição para que os deputados federais desistam de dar o Prêmio Lúcio Costa a Alckmin pela gestão da água. No pacote, o ativista Mundano quer dar ao governador estatueta do “Prêmio Volume Morto”.

O evento será dia 13 em Brasília.