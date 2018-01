Voltam ao hall da Assembleia Geral da ONU, no dia 8, os históricos paineis Guerra e Paz, de Candido Portinari– que de lá saíram há cinco anos, para uma reforma geral no prédio.

O Projeto Portinari conseguiu, na época, a guarda dos painéis, que restaurou e exibiu no Brasil. A cerimônia de retorno tem patrocínio do Itamaraty e do Ministério da Cultura e coincide com os 70 anos da ONU.