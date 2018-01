Volta por cima

O Memorial da América Latina já supera o incêndio do auditório Simon Bolívar e inicia as atividades de 2014 no dia 24, com a festa boliviana Alasitas. A expectativa é que 25 mil pessoas estejam presentes na praça cívica, que terá música e gastronomia típicas da Bolívia.

Com exceção do auditório – cuja limpeza deve começar semana que vem – e do Pavilhão da Criatividade (ao lado do teatro), todas as instalações do Memorial voltam a funcionar normalmente.

Após a limpeza do auditório, um laudo será feito pelo IPT – o mapeamento do incêndio, ocorrido em novembro. Só aí se dará início ao restauro, sem previsão de prazo.