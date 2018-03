São Luiz do Paraitinga, arrasada pelas chuvas em 2010, está deixando a tristeza no passado. Além do carnaval este ano, exibe, em abril, o projeto Mestres Navegantes comandado por Betão Aguiar. Os shows reunirão 15 grupos que atuam na região. Da performance sairá uma coleção de cinco discos patrocinados pela Natura Musical.

