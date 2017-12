Volta, Felipão

Estrela do jantar da Câmara de Comércio Portuguesa, anteontem, na Hípica Paulista, Luiz Felipe Scolari foi atropelado por empresários querendo autógrafos – ou lhe pedindo que reassuma a seleção de Portugal.

No meio do salão, ao lado de Miguel Jorge, José Sérgio Gabrielli desabafou: anda tão ocupado com reuniões e inaugurações que mal tem tempo de cuidar da Petrobrás.

E, ao lado de Aloizio Mercadante e João Paulo Cunha, Antonio Palocci nem piscava quando indagado sobre entrar na disputa em São Paulo. Só sorria.