Se não aparecer nenhuma pedra no caminho, sai hoje no DOU decisão da Anvisa que libera – de novo – a propaganda de remédios antigripais. É que a gripe H1N1, a suína, já não assusta tanto. Relatório do Ministério da Saúde do último dia 19 apontou uma queda significativa no número de casos.

Quem aplaude é a Associação Brasileira de Medicamentos Isentos de Prescrição – pois é, ela existe…