A Portadora de Perfume, uma das esculturas mais premiadas de Victor Brecheret, está a caminho de Paris. A obra, de 3 metros de altura, foi doada pela filha do escultor, Sandra Brecheret. Ficará em área restrita do Senado francês, no coração do Jardim de Luxemburgo.

