O vocalista do Cult, Ian Astbury, que fez show anteontem no Allianz Parque, reclamou da postura de fãs da área vip que não largavam o celular. “Are you texting, motherfucker?” (algo como ‘você está mandando mensagens, fllho da mãe?’), disse ele a um homem próximo ao palco.

O cantor australiano olhou feio e completou: “Text later!” (“Mande mensagem depois!”).

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Fim do horário de verão deve ter impacto positivo para iniciativa privada

+ Embaixadores muçulmanos pedem combate à islamofobia