Voando alto

Está traçado, nos planos da Infraero, o caminho para Viracopos se tornar o maior aeroporto do País. A ideia é fazê-lo saltar dos 1,08 milhão de passageiros, no ano passado, para até 51 milhões em 20 anos. O plano está no pacote do trem-bala São Paulo-Campinas-Rio, no qual o PAC vai despejar, até 2015, cerca de R$ 2,5 bilhões.

Mas há uma pedra no meio do caminho: o estudo do impacto ambiental, que já prevê 37 “situações” a serem negociadas com o Ibama.

