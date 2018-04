Vivian Coser levas peças à Semana de Design de Milão

Vivian Coser – diretora criativa do Studio Sette7, comandado por sua irmã, Erika Coser – desembarca em Milão hoje para lançar suas peças no Spazio Edit, na região do Brera Design District, durante a semana de design italiana.

Vivian é uma das únicas brasileiras representadas pela renomada Nilufar Gallery, ao lado de ícones do design nacional, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. Peças da arquiteta, criadas a partir de matérias-primas nobres e pouco convencionais, além da combinação harmônica entre tecnologia e design, integram o portfolio permanente da galeria.

“Para atender a crescente demanda de consumidores de países da Europa, optei por fabricar minhas peças na Itália. Assim consigo suprir melhor o mercado internacional”, comemora a arquiteta.