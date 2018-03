Antonio Nóbrega e Rosane Almeida enviaram mensagens de agradecimento aos colaboradores do Fica Brincante. A partir da semana que vem, a nova casa do grupo começa a ser construída a menos de 5 metros do local onde nasceu o teatro – perdido para um projeto imobiliário.

O Instituto Brincante conseguiu arrecadar pouco mais de R$ 100 mil, via financiamento coletivo, que se somarão a um aporte financeiro do Instituto Alana. O que já garante a demolição e parte da reforma, com projeto de Thiago Bernardes.