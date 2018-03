Vitória Cabaleiro cria marca de acessórios para festa

A mineira Vitória Cabaleiro se juntou a sua mãe para criar marca homônima de acessórios para festa. “Sentíamos que o mercado brasileiro era muito carente nesse segmento. Por necessidade própria, começamos a desenvolver clutches mais elaboradas, com pedraria, bordado, macamê e crochê e em seguida criamos cintos, tiaras, faixas, tudo que incremente mais os looks”, conta Vitória.

“Todas as nossas peças são feitas a mão, por isso nenhuma é igual a outra. Demora mais ou menos uma semana para ficarem prontas”, explica a moça.

Mãe e filha também dão um help para quem está na dúvida na hora da produção. “As clientes nos mandam foto dos vestidos e criamos os adereços em cima da cor e estilo da roupa. Bem personalizado”. Atualmente, elas vendem suas peças pelo e-commerce próprio, na Mares, na Teti Gio e no Espaço Deluxe e também desenvolveram uma linha especial com o site de aluguel de vestidos, Closet.Me.