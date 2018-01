Vitacon lança novo empreendimento com apartamentos de 10 metros quadrados

Investidores vão ouvir Alexandre Frankel, hoje, em reunião fechada no Hotel Emiliano, falar sobre seu mais novo projeto: apartamentos de 10 metros quadrados, sendo que o primeiro prédio será erguido em Higienópolis, ao lado da FAAP – investimento de R$ 25 milhões. Preço? A partir de… R$ 99 mil.

Não, a intenção de Frankel não é a de “asfixiar” potenciais moradores, como se poderia pensar. “O paulista tem que usufruir o melhor da urbanidade, não pode ser escravo do trânsito e de afazeres domésticos”, ressaltou ontem à coluna.

Terceira colocada em vendas na cidade de São Paulo, sua empresa, a Vitacon, nasceu, há sete anos, com o foco de economizar tempo do cidadão. “Me perguntam se tenho orgulho de construir apartamentos tão pequenos, ao que eu respondo: tenho orgulho de poder proporcionar às pessoas a possibilidade de levar seus filhos à escola”, explica Frankel – que já construiu 42 prédios na cidade, todos com apartamentos de 15 metros quadrados, em média. A maioria, em bairros nobres. Em estoque, ele tem 26 terrenos e tem no momento 12 prédios em andamento.

Frankel abandonou o carro em 2015: vai ao escritório de bicicleta. A seu ver, a tendência é a do compartilhamento, palavra que usou diversas vezes na conversa. Compartilhar congelador do prédio, lavanderia, serviço de limpeza, horta, carro e até o próprio apartamento. “Cabem duas camas”, assegura, lembrando que seus clientes, em boa parte, são os estudantes ou gente mais jovem.

Em abril, o empresário-engenheiro anunciou investimentos de R$ 1,5 bilhão em parceria com o fundo Capital Land, de Cingapura. E antes disso recebeu um outro aporte, de R$ 600 milhões, do fundo americano Hines. “Quero chegar a um milhão de moradias”, prevê. Nossa…