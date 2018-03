O lema de Nathalie Esses é: Vista-se de você. Foi com essa filosofia e inspirada no normcore –roupas básicas, como camiseta e calça jeans – que a paulistana fundou a Banditee, sua marca de roupas genderless (sem gênero). Além das camisetas nada básicas, Nathalie também aposta no moletom e no plush, seu foco é o conforto com estilo. “Faço peças unissex, sem estampas e que não saem de moda a cada estação”, explicou a moça que, da dificuldade em encontrar camisetas lisas, com shape amplo e tecido de alta qualidade no Brasil, criou sua Label. Além do e-commerce, ela vende suas criações no Gallerist e na multimarcas Choix.

