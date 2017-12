Visões da crise numa mesa de domingo

Rosangela Lyra, do Política Viva (foto ao lado) reuniu, ontem, amigas para assistir à apuração do impeachment em sua casa em SP. Indagada sobre sua posição, afirmou, ser “nem contra e nem a favor: só estou rezando pelo Brasil neste momento”.

Nome conhecido na mobilização contra a corrupção, Rosangela já dava o impeachment como “certo” e demonstrava apenas uma preocupação: que a Operação Lava Jato não acabasse terminando em pizza.

“Espero que o próximo governo não tente fazer leis para blindar os políticos e melar a operação com discurso ‘pela governabilidade do país’. Que não tenhamos um retrocesso nas conquistas do combate à corrupção, assim como ocorreu com a operação Mãos Limpas, na Itália”, enfatizou.

As convidadas de Rosangela – todas do Política Viva, que coletaram assinaturas para as 10 Medidas Contra a Corrupção – eram unânimes pelo impeachment e advertiam: “Esse é só o começo e não o fim. A luta contra corrupção tem de continuar e a forma política de governar tem de mudar”.

Enquanto Eduardo Suplicy se manifestava no Anhangabaú contra o impeachment, seu irmão, Roberto Suplicy (foto ao lado), torcia ontem com a mulher, Vera, e amigos, a favor do impeachment, em uma mesa do Spot, perto da Avenida Paulista. O restaurante colocou um telão à disposição dos clientes.

Em mesas com as cores da bandeira do Brasil, boa parte dos presentes se diziam a favor da saída de Dilma. “Se ela não sair, vou me mudar de País. Estou sentindo a crise no bolso”, desabafou Sandra Edelstein.



Mesmo com o telão, o movimento do restaurante não foi grande comparado ao da manifestação do dia 13 de março, que lotou o local. “Chamamos equipe extra, mas hoje o movimento está normal, como a de um domingo comum”, comentou um dos garçons do local, contando que o bolinho de couve flor foi o prato mais pedido.

“Virou o bolinho do impeachment”, brincou.