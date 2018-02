Visitas (in)esperadas

Secretários de Haddad têm frequentado, sem alarde, os colégios ocupados por estudantes em SP. Eduardo Suplicy e Elizeu Soares foram, ao menos duas vezes, a alguns deles – e Suplicy chegou até a fazer palestra.

O fato causa estranheza no Palácio do Bandeirantes. Auxiliares de Alckmin lembram que Gabriel Chalita declarou ter interesse em montar creches nos 43 edifícios oferecidos com a reforma. E que foi ele quem indicou Herman Voorwald para a Educação estadual.

Indagada, a assessoria de Chalita não confirma a indicação de Voorwald e diz que as escolas lhe foram oferecidas após a reorganização.