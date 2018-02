Visita cortês

Temer recebe amanhã pela manhã o ministro das Relações Exteriores da Itália, Paolo Gentiloni. O país europeu tenta ser escolhido para ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. A decisão será tomada pela Assembleia-Geral da organização, em sessão na qual o Brasil terá direito a voto.

O vice-presidente visitou a Itália em 2012 quando tratou, entre outros assuntos, das relações comerciais entre as duas nações e do caso Cesare Battisti com o então presidente Giorgio Napolitano.