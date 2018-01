Visão francesa

A segunda loja da Hermès em São Paulo abre as portas dia 3 de junho no Shopping Iguatemi. Quem assina o projeto da marca francesa é o arquiteto Denis Montel, diretor do escritório RDAI, responsável por todas as lojas Hermès do planeta.

Sobre o projeto paulistano, o francês Montel conta que “como o espaço permite a circulação por todos os lados, oferece uma condição especial no mall, similar a uma casa”.

Para reforçar essa característica, ele propôs uma extensão do chão de mosaico para a área externa, numa evocação de um terraço. “Isso funciona como uma área de transição que dá boas vindas a quem entra no mundo Hermès.”

