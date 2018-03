Na primeira quinzena deste mês, o volume de buscas pelo termo “Black Friday” no Google Brasil foi 300% maior do que no mesmo período do ano passado.

E contando as duas últimas edições do evento, o crescimento bateu na casa dos 800%.

…e negócio

Para tentar evitar problemas nas compras pela internet (ano passado, o dia ficou conhecido como “Black Fraude”), o próprio Google vem dando consultoria às empresas participantes do evento – que acontece hoje.