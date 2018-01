Virou gente grande

Riccy Souza Aranha e as filhas, Ciccy Halpern e Carol Porto, resolveram dar mais espaço para a Mixed Kids. A marca infantil sai dos corners e ganha lojas próprias.

A primeira será inaugura no começo de setembro, no shopping Cidade Jardim e daqui a três meses será aberta a segunda, no shopping Iguatemi. “Recebemos muitos pedidos de mães e até de shoppings. Sinto que hoje, as crianças não querem mais roupas de ‘criança’.

Com as redes sociais, elas querem se vestir como as mães, por isso nossa linha segue a da Mixed ‘mãe’, mas dentro do universo infantil, que acho muito importante priorizar”, conta Riccy. O projeto das lojas, assinado por Zize Zink, foi todo pautado pelo universo lúdico, com direito a uma árvore, casinha de boneca e até uma ‘super nanny’ para entreter as crianças.