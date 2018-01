Uma santa chilena dentro de um cinema na Consolação? Sim, a obra Virgem Andina, de Tatané Durán virá do Chile para a estreia do filme Romance Policial, dia 4, dirigido por Jorge Durán, pai da artista. A partir de quinta-feira – a uma semana do lançamento do longa –, a escultura estará exposta no Caixa Belas Artes.

