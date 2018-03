Virada na vitrine

Concorrência à parte, Eliana Tranchesi, da Daslu e Carlos Jereissati Filho, do Iguatemi, uniram-se à Vogue Brasil contra a recessão. E vão celebrar o Fashion Night Out, no dia 10 de setembro, deixando suas lojas abertas até meia-noite.

Aderiram ao movimento global capitaneado por Anna Wintour, da Vogue America. As editoras, no dia, vão escolher dez peças-hits que terão a chancela Vogue.

