Virada baiana

Iquinho Facchini – sócio da Multicase – antecipa as novidades do circuito de festas que a agência está preparando para o fim do ano em Trancoso. “Além dos já conhecidos selos Saravá, Flower Power e Sunglasses, criamos uma programação alternativa”, conta o festeiro. Entre as novidades está a Miller House, uma casa de frente para o mar que também vai receber hóspedes, e o Hotel Multicase, que terá programação diária no quadrado. Mas os programas não ficam por aí. Para receber personalidades como Kate Moss e Naomi Campbell, vão armar uma versão Speak Easy baiana, a Fale Baixinho, “apenas para convidados”, e o Cine Open Air, projeto para reunir os amigos no dia 1.º, para curtirem a ressaca todos juntos.