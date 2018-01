Vira casaca?

Corintiano fanático, Milton Leite, presidente da Câmara e prefeito em exercício, não se constrangeu durante evento na zona sul, seu reduto eleitoral, ao dizer que vai torcer para o Santos vencer a Copa Libertadores e disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, nos Emirados Árabes.

O motivo? Doria e Bruno Covas são santistas… Se os dois resolverem torcer juntos, in loco, Leite vira prefeito de novo. “Se quiserem ir de navio (que demora mais), até pago”, brincou.

Oscar goes to…

A Ancine anuncia, amanhã, os vencedores do edital de núcleos criativos. Com estes 14 novos contemplados chega a 83 o número de grupos de roteiristas pelo Brasil, que juntos desenvolverão projetos para TV e cinema.

Cada núcleo pode receber até R$ 1 milhão. No mesmo dia a Agência anuncia a abertura do quarto edital de núcleos, no valor de 14 milhões.

Guga do Hipismo

Pedro Junqueira Muylaert ganhou, no domingo, o Grande Prêmio 5 estrelas de La Baule, na França, derrotando na final os oito melhores cavaleiros do mundo.