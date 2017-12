Violino afinado

Lucas Bernardo já está na Europa. Vai se apresentar, dia 26, na França. E de lá parte para a Holanda, onde estudará no Conservatório de Amsterdã, um dos mais importantes do mundo. Aos 19 anos, o primeiro-violino (spalla) da Orquestra Jovem do Estado realiza um sonho de menino. Paulistano, morador da Penha, Lucas começou a tocar aos 9, na igreja que frequenta com a família. Em 2012, ele conheceu o violinista Peter Brunt – professor titular do conservatório holandês – em uma masterclass na Emesp. E, ano passado, fez a prova de admissão na escola. Foi aprovado. Faltavam, ‘apenas’ os recursos para bancar os quatro anos de estudo. A saída? “Organizei uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para angariar o dinheiro”, explica. Deu certo. Boa sorte na terra do rei Willen, Lucas!

