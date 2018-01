Com base em nova pesquisa da Fiocruz sobre o crack, Eleonora Menicuccifez as contas. Embora as mulheres sejam 21,3% dos usuários, a violência sexual as atingiu numa proporção mais de seis vezes superior à que acomete os homens consumidores da droga: 44,5% para elas, 7% para eles.

…e crack

Motivo? São duplamente vulneráveis – por serem mulheres e por viverem na rua. “É preciso uma política de redução de danos. Elas sofrem as consequências do machismo de forma mais brutal ”, diz a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres.