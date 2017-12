Vintage moderno

Apenas seis meses depois de estrear a parceria, Sergio Zobaran e Maria di Pace abrem, na quarta-feira, a segunda edição da mostra Modernos & Eternos – em que, como eles definem, “jovens arquitetos prestam homenagem ao que é consagrado”. A ideia, diz Zobaran, é “aproximar esses jovens do mobiliário vintage e de antiquários de São Paulo”. Curador da mostra, é ele quem sai a pé pelos cantos da cidade em busca do melhor casamento entre o antigo e o contemporâneo. “O resultado é absolutamente diverso.” E, desta vez, a mostra, que nasceu de uma visita ao estúdio do casal Ana e Jorge Kaufmann, presta homenagem aos designers de tecidos Attilio Baschera e Gregorio Kramer. E não é só para olhar. As peças estarão todas à venda.

