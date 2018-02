Vingativo…

Quando circulava com seu Jetta por rua do Brooklin, ontem, o advogado Eduardo Pimenta foi atacado por um taxista. Motivo? O cidadão achou que ele era um concorrente… do Uber.

…e solidário

Revólver em punho, rapaz assaltou moça ao volante de um Corolla prata, ontem, no Itaim, e mandou que “passasse tudo”. “Posso ficar com o celular? Preciso dele para organizar contatos para a manifestação do dia 16”, disse a moça.

Ao saber que ela iria ao protesto, o assaltante pediu desculpas… e foi embora.